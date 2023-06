В четверг, 29 июня, силы безопасности подорвали старое минное поле на Голанских высотах.



Соответствующий момент показали на видео.



По данным оборонного ведомства, подрываемые на Голанах мины были заложены там после войны Судного дня.



Israeli security forces detonated an old minefield in the Golan Heights earlier today. pic.twitter.com/YlZDCK7D9t