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На глазах у изумленных отдыхающих: обрушение скалы на пляже в Хадере
22.06.2023 10:17 Аркадий Бочаровский

На глазах у изумленных отдыхающих: обрушение скалы на пляже в Хадере


Вчера (в среду) на пляже Бейт-Ханкин в Хадере обрушилась скала, никто не пострадал. На видеозаписи происшествия видно, как скала обрушилась на глазах у изумленных купальщиков, многие из них - дети. Это уже второй случай за последние две недели, после обрушения скалы на пляже в Нетании.

После обрушения скалы в Нетании государственная компания по защите скал средиземноморского побережья предупредила об опасности обрушения скал в летний период и попросила выделить средства на стабилизацию скалы, поскольку она находится под непосредственной угрозой обрушения. Письмо с предупреждением было отправлено в продолжение аналогичного письма, отправленного около двух лет назад, в июле 2021 года, в котором муниципалитет Хадеры был поставлен в известность о высокой опасности утеса.

Было уточнено, что опасность обрушения существует на определенных участках из 45 километров, где обрывы возвышаются над прибрежной полосой на участке между Хадерой и Ашкелоном, включая, в частности, обрывы пляжей Тель-Авива, Герцлии и Ха-Шарон.
 

 

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