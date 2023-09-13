



В Германии белорус пытался зарезать поляка из-за спора об Украине

В немецком городе Фрайбург-им-Брайсгау суд приговорил 44-летнего гражданина Беларуси к 3 годам и 9 месяцам тюремного заключения за попытку убийства коллеги из Польши.



Как стало известно, в январе этого года белорус, находясь в нетрезвом состоянии, шесть раз ударил поляка кухонным ножом. Оба мужчин работали на стройке на юге Германии. Пострадавшего оперативно доставили в больницу и спасли, передает Bild.



На суде гражданин Беларуси заявил, что они обсуждали войну в Украине, а коллега из Польши якобы вел себя провокативно.



"Я никогда не собирался его убивать", отметил белорус, добавив, что сам покинул родную страну в 2022 году по политическим мотивам.