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На Гавайях снова извергается вулкан Килауэа
07.01.2023 03:34 Ольга Белозерова

На Гавайях снова извергается вулкан Килауэа

По словам ученых, на Гавайях снова произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире.

По данным Геологической службы США , в четверг внутри вулкана Килауэа на Гавайях была обнаружена лава.

Изображения с веб-камеры показали поток лавы в кратере Халемаумау в кальдере вершины вулкана, сообщает ВВС.

Официальные лица говорят, что в настоящее время извержение не представляет прямой угрозы для близлежащих населенных пунктов.

Это первый признак активности внутри вулкана с тех пор, как Килауэа и его более крупный сосед Мауна-Лоа прекратили извержение в декабре.

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