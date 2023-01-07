



На Гавайях снова извергается вулкан Килауэа

По словам ученых, на Гавайях снова произошло извержение одного из самых активных вулканов в мире.



По данным Геологической службы США , в четверг внутри вулкана Килауэа на Гавайях была обнаружена лава.



Изображения с веб-камеры показали поток лавы в кратере Халемаумау в кальдере вершины вулкана, сообщает ВВС.



Официальные лица говорят, что в настоящее время извержение не представляет прямой угрозы для близлежащих населенных пунктов.



Это первый признак активности внутри вулкана с тех пор, как Килауэа и его более крупный сосед Мауна-Лоа прекратили извержение в декабре.