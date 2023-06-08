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На Гавайях после трехмесячной паузы проснулся вулкан Килауэа
08.06.2023 13:50 Ирина Демьянова

На Гавайях после трехмесячной паузы проснулся вулкан Килауэа

Один из самых активных вулканов в мире, расположенный на Гавайских островах, начал извергаться после трехмесячной паузы, сообщает  Sky News .

"По данным Гавайской вулканической обсерватории ранним утром в среду с вершины Килауэа было зафиксировано свечение, указывающее на то, что в кратере Халемаумау происходит извержение", - сообщила Геологическая служба США.

В обсерватории сообщили, что снимки с вершины на Большом острове Гавайев показали трещины у кратера, образующие потоки лавы на поверхности его дна.

"Сейчас мы не видим никаких признаков активности в рифтовых зонах. Нет никаких оснований ожидать, что это перерастет в извержение рифта, которое угрожало бы любым общинам на острове потоками лавы или чем-то подобным", - сказал геолог обсерватории Майк Зеллер.

Отмечается, что в настоящее время в регионе объявлен красный код опасности. Главную обеспокоенность экспертов вызывает не лава, а вулканический газ, который может повлечь за собой угрозу здоровью людей и скота и нанести вред посевам.

"Большое количество вулканического газа - главным образом водяных паров, углекислого газа и диоксида серы - постоянно выделяется при извержении вулкана Килауэа", - говорится в заявлении Геологической службы США.
 



 

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