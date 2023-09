На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – видео

В воскресенье, 10 сентября, на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США, пишет Reuters.



Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило, что извержение “не представляет лавовой угрозы для общин”, хотя вулканические частицы и газы “могут создать проблемы с дыханием” для подвергшихся влиянию людей.



По данным Геологической службы США, извержению предшествовал период повышенной сейсмичности и быстрого подъема вершины. Расположенный в закрытой зоне национального парка Гавайских вулканов, Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире.



В 2019 году ряд землетрясений и мощное извержение в Килауэа привели к разрушению сотен домов и предприятий. Извержение вулкана происходило в январе и июне 2023 года.

This clip captured on Kilauea volcano shows lava breaking out from a lava tube, a natural conduit passing beneath the hardened surface



Video from Epic Lavapic.twitter.com/T99DF7vmWR