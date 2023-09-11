Новости » Происшествия
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – видео
11.09.2023 10:02 Наталья Богинская

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – видео

В воскресенье, 10 сентября, на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США, пишет Reuters.

Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями сообщило, что извержение “не представляет лавовой угрозы для общин”, хотя вулканические частицы и газы “могут создать проблемы с дыханием” для подвергшихся влиянию людей.

По данным Геологической службы США, извержению предшествовал период повышенной сейсмичности и быстрого подъема вершины. Расположенный в закрытой зоне национального парка Гавайских вулканов, Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире. 

В 2019 году ряд землетрясений и мощное извержение в Килауэа привели к разрушению сотен домов и предприятий. Извержение вулкана происходило в январе и июне 2023 года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы