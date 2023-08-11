



На Гавайях из-за пожаров уничтожена бывшая столица: Как она выглядит сейчас

На острове Мауи в Тихом океане, втором по величине в Гавайском архипелаге, с 8 августа продолжаются лесные пожары. Губернатор Гавайев Джош Грин назвал происходящее крупнейшим стихийным бедствием в истории штата.



Apocalyptic footage of the deadly fires in the United States.



Scorched earth and destroyed houses can be seen after a fire in Hawaii. Much of the historic city of Lahaina was destroyed.



Officials in Hawaii say 53 people have died so far and the number is expected to rise.



🔺It… pic.twitter.com/n2wDfnaS9y — Sprinter (@Sprinter99800) August 11, 2023

По данным местных властей, в результате пожаров уже погибли 55 человек. Около 30 тысяч местных жителей и туристов экстренно эвакуированы с острова, еще 11 тысяч жителей Мауи остаются без электричества.



Сильнее всего от пожара на Мауи пострадала Лахайна – город, который в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Пожар, охвативший Лахайну, локализован на 80%. Но исторический центр города практически разрушен,



“Когда вы увидите масштабы разрушения, вы будете шокированы. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну”, — сказал губернатор.