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На Гавайях из-за пожаров уничтожена бывшая столица: Как она выглядит сейчас
11.08.2023 13:39 Евгения Маркова

На Гавайях из-за пожаров уничтожена бывшая столица: Как она выглядит сейчас

На острове Мауи в Тихом океане, втором по величине в Гавайском архипелаге, с 8 августа продолжаются лесные пожары. Губернатор Гавайев Джош Грин назвал происходящее крупнейшим стихийным бедствием в истории штата. 
 

По данным местных властей, в результате пожаров уже погибли 55 человек. Около 30 тысяч местных жителей и туристов экстренно эвакуированы с острова, еще 11 тысяч жителей Мауи остаются без электричества. 

Сильнее всего от пожара на Мауи пострадала Лахайна – город, который в XIX веке был столицей Королевства Гавайи. Пожар, охвативший Лахайну, локализован на 80%. Но исторический центр города практически разрушен,

“Когда вы увидите масштабы разрушения, вы будете шокированы. Потребуется много лет, чтобы восстановить Лахайну”, — сказал губернатор.

 

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