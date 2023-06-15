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На фоне смертоносного шторма в Индии готовятся к эвакуации тысячи людей
15.06.2023 18:07 Алина Груднева

На фоне смертоносного шторма в Индии готовятся к эвакуации тысячи людей


Со вчерашнего дня эвакуировано около 100 000 человек, проживающих на предполагаемом пути шторма.

В Пакистане также были эвакуированы из своих домов около 80 000 жителей.

Ожидается, что дороги будут затоплены, урожай может быть поврежден, а некоторые дома разрушены на западном побережье Индии.

По прогнозам синоптиков, циклон пересечет побережье Кутча и Пакистана, а высокие приливы в Аравийском море могут затопить низколежащие районы вдоль побережья.

 

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