



На Филиппинах повысили уровень тревоги из-за возможного извержения вулкана Майон

В четверг на Филиппинах повысили уровень тревоги на одну отметку из-за возможного извержения вулкана Майон после обнаружения вулканических землетрясений и сотен камнепадов. Об этом пишет Reuters.



Вулкан высотой 2462 метра в центральной провинции Албай, который привлекает туристов своей почти идеальной конической формой, "проявляет магматическое извержение", говорится в заявлении государственного вулканологического агентства.



Там отметили, что при степени угрозы, которая теперь оценивается как "три" по пятибалльной шкале, у Майон наблюдается повышенная возможность взрывной активности в течение недель или даже дней.



Согласно этому уровню, люди в радиусе 6 километров от вулкана должны быть эвакуированы, а пилоты должны избегать подлетов своих самолетов близко к кратеру вулкана.



Майон является одним из самых активных из 24 вулканов страны: за последние четыре века он извергался более 50 раз. Самое разрушительное извержение произошло в феврале 1841 года, когда потоки лавы унесли жизни 1200 человек.



Филиппины находятся в Тихоокеанском огненном кольце, где вулканическая активность и землетрясения являются обычным явлением.

