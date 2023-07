На Филиппинах потерпел крушение корабль из-за паники пассажиров: 21 погибший

По меньшей мере 21 человек погиб в четверг в результате крушения пассажирского судна на озере в филиппинской провинции Рисаль к востоку от Манилы. Об этом пишет передает "Синьхуа".



Судно следовало из города Бинангонан на остров Талим на озере Бай – крупнейшем на Филиппинах. Сильный ветер обрушился на корабль, вызвав панику среди пассажиров.



"Они побежали на левый борт судна, в результате чего оно опрокинулось", – говорится в сообщении.



Первоначально в береговой охране сообщали, что в результате инцидента погибли 30 человек. Позже полиция провинции Рисаль заявила, что 21 человек утонул, а еще 40 удалось спасти.



Отмечается, что ЧП произошло, когда Филиппины покидал тайфун "Доксури", который вызвал обширные наводнения и оползни.

At least 30 dead and 40 rescued after ferry capsizes in Philippines At around 1:00 p.m. local time, strong winds blew, passengers ran to the side of the ship in a panic, the hull lost its balance, and finally capsized in the waters near Binan Ao Nang Town, Rizal Province. pic.twitter.com/Rqeay9F0uP