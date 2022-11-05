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На Филиппинах из-за тропического шторма погибли по меньшей мере 155 человек
05.11.2022 16:15 Евгения Маркова

На Филиппинах из-за тропического шторма погибли по меньшей мере 155 человек

На Филиппинах из-за мощного тропического шторма погибли по меньшей мере 155 человек, сообщает CNN.

Представители службы ликвидации последствий стихийных бедствий также сообщили о 78 пострадавших и 27 пропавших без вести.

Информацию о 34 погибших, 51 раненом и 7 случаях пропажи без вести проверяют.

Последствия шторма коснулись более 4 миллионов человек или долее миллиона семей во всех 17 регионах Филиппин. По предварительной оценке, восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется стране почти в 70 миллионов долларов.

 
 

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