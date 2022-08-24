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На экс-мэра Екатеринбурга шьют дело всего за одну фразу
24.08.2022 11:30 Алина Груднева

На экс-мэра Екатеринбурга шьют дело всего за одну фразу

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали всего за одну фразу: "вторжение в Украину".

 
Об этом сообщает Ксения Собчак. 
 
"Фактически за одну фразу. Вторжение в Украину. Я везде ее говорил и сейчас скажу", - сказал Ройзман.
 
Его квартиру сегодня обыскивали в течение нескольких часов, после чего силовики вывели его и повели на обыск в музей Невьянской иконы. 
 
"Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового", — сказал бывший мэр Екатеринбурга.
 
В ходе обыска в его квартире силовики изъяли телефон, моноблок, флешки, записки, диски, загранпаспорт и военный билет. Также обнаружены визитки иностранных политиков и дипломатов. 
 
Ему вменяют "дискредитацию российской армии". Чиновнику может грозить до трех лет тюрьмы.

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