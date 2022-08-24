На экс-мэра Екатеринбурга шьют дело всего за одну фразу
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали всего за одну фразу: "вторжение в Украину".
Об этом сообщает Ксения Собчак.
"Фактически за одну фразу. Вторжение в Украину. Я везде ее говорил и сейчас скажу", - сказал Ройзман.
Его квартиру сегодня обыскивали в течение нескольких часов, после чего силовики вывели его и повели на обыск в музей Невьянской иконы.
"Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового", — сказал бывший мэр Екатеринбурга.
В ходе обыска в его квартире силовики изъяли телефон, моноблок, флешки, записки, диски, загранпаспорт и военный билет. Также обнаружены визитки иностранных политиков и дипломатов.
Ему вменяют "дискредитацию российской армии". Чиновнику может грозить до трех лет тюрьмы.