



На экс-мэра Екатеринбурга шьют дело всего за одну фразу

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали всего за одну фразу: "вторжение в Украину".

Об этом сообщает Ксения Собчак.

"Фактически за одну фразу. Вторжение в Украину. Я везде ее говорил и сейчас скажу", - сказал Ройзман.

Его квартиру сегодня обыскивали в течение нескольких часов, после чего силовики вывели его и повели на обыск в музей Невьянской иконы.

"Мы же про свою страну все знаем. Ничего нового", — сказал бывший мэр Екатеринбурга.

В ходе обыска в его квартире силовики изъяли телефон, моноблок, флешки, записки, диски, загранпаспорт и военный билет. Также обнаружены визитки иностранных политиков и дипломатов.

Ему вменяют "дискредитацию российской армии". Чиновнику может грозить до трех лет тюрьмы.