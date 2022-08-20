



На допрос в ШАБАК попали три жительницы ПА: пытались провезти оружие

Неподалеку от израильской границы, на контрольно-пропускном пункте "Элиягу" около Калькилии, сотрудники пограничной службы задержали трех жительниц ПА, которые пытались провезти оружие.



В их автомобиле был найден самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").



Женщин передали ШАБАКу для допроса.



Предполагается, что женщин пытались использовать в качестве курьеров, поскольку машина, в которой передвигаются исключительно женщины, вызывает меньше подозрений. Не исключается возможность того, что и сами задержанные планировали нарушить закон.

