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На допрос в ШАБАК попали три жительницы ПА: пытались провезти оружие
20.08.2022 20:56 Александр Юзовский

На допрос в ШАБАК попали три жительницы ПА: пытались провезти оружие

Неподалеку от израильской границы, на контрольно-пропускном пункте "Элиягу" около Калькилии, сотрудники пограничной службы задержали трех жительниц ПА, которые пытались провезти оружие.

В их автомобиле был найден самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Женщин передали ШАБАКу для допроса.

Предполагается, что женщин пытались использовать в качестве курьеров, поскольку машина, в которой передвигаются исключительно женщины, вызывает меньше подозрений. Не исключается возможность того, что и сами задержанные планировали нарушить закон.
 

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