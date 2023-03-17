



На доме покойного отца министра Левина появилась ненавистническая надпись

Полиция приступила к расследованию нанесения граффити на дом отца министра юстиции в Модиине. "Неизвестные художники" написали на стене краской из баллончика: "Левин - враг народа".



Ненавистническая надпись была нанесена сегодня утром в пятницу на дом покойного отца министра юстиции Ярива Левина, когда он там находился. "Ярив Левин – враг народа", написано на стене дома, который находится в Модиине. Полиция начала расследование дела.



Министр культуры и спорта Мики Зоар осудила инцидент. "Это серьезная ненавистническая риторика является результатом организованной кампании подстрекательства, направленной на то, чтобы посеять ненависть против нас и ожидаемых перемен. Подстрекательство и ложь о том, что наша демократия в опасности, - это уловка, предназначенная для обмана общественности. Реформа будет завершена".



Оппозиция также осудила этот шаг. "У меня глубокое несогласие с министром юстиции Левиным по поводу административной революции, которую он продвигает, и я сделаю все возможное, чтобы помешать ему осуществить свой план, который нанесет смертельный вред демократии", — заявил председатель "Маханэ Мамлахти" Бенни Ганц. - "Но даже когда дом горит, необходимо установить ограничения. Я осуждаю нанесение граффити. Демонстрации за сохранение демократии являются критически важными, разжигание ненависти и подстрекательство — незаконными".