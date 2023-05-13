



На депутата Госдумы РФ упали кирпичи во время удара по Луганску

Вечером 12 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Российские СМИ уточняют, что было два взрыва, в результате которых загорелось нефтехранилище.



Депутат Госдумы РФ "ранен" в результате обрушения кирпичной кладки после взрыва во временно оккупированном Луганске, который произошел вечером 12 мая. По информации российских СМИ, пострадал Виктор Водолацкий.



В то же время опубликовано видео с Водолацким, где тот целый и невредимый комментирует обстрел Луганска. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий решил покрасоваться на фоне здания в Луганске, полыхающего после удара.



История с депутатом Водолацким крайне комичная, под удар он не попадал. После удара по зданию в Луганске, он приехал туда, чтобы сделать красивые кадры и даже пошел к развалинам, где на него обрушилась часть стены.



Водолацкий - депутат от "Единой России" заявил, что в момент удара проезжал мимо места попадания и "бросился спасать людей" пока не приехали спецслужбы. О том, что депутат делал в Луганске и зачем надел военную форму, не сообщается.



По данным российских военкоров, удар по Луганску нанесен двумя крылатыми ракетами, запущенными из района Краматорска: возможно уже применены британские Storm Shadow.