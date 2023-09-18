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На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с миной
18.09.2023 11:26 Алина Груднева

На Черноморское побережье Болгарии упал дрон с миной

На побережье Болгарии обнаружили рухнувший на пляже беспилотник со взрывчаткой.

По данным местного издания Euronews Bulgaria, в настоящее время устанавливается, кому принадлежит рухнувший беспилотник.

Его нашли вечером, 17 сентября, в районе курортного поселка Тюленово местные жители. Из находящейся недалеко от места происшествия гостиницы эвакуировали 30 туристов. Место падения БПЛА было оцеплено.

В минобороны Болгарии подтвердили, что на место происшествия были отправлены саперы. После проверки будет решено, как поступить с дроном.

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