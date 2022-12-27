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На берег у Ашкелона выбросило контейнеры
27.12.2022 17:23 Аркадий Бочаровский

На берег у Ашкелона выбросило контейнеры

Три контейнера выброшены волнами на берег в Ашкелоне, один из них открылся. В контейнере были одноразовая посуда, игрушки и оборудование для младенцев, а также другие вещи. 

Два других контейнера не были открыты. По всей видимости, это контейнеры, упавшие с иностранного судна, которое вчера пережидало шторм посреди моря, чтобы войти в порт Ашдода. 

Предполагается, что всего с корабля упало девять контейнеров. На данный момент в море найдены только четыре, а поиски остальных продолжаются.

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