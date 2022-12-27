



На берег у Ашкелона выбросило контейнеры

Три контейнера выброшены волнами на берег в Ашкелоне, один из них открылся. В контейнере были одноразовая посуда, игрушки и оборудование для младенцев, а также другие вещи.



Два других контейнера не были открыты. По всей видимости, это контейнеры, упавшие с иностранного судна, которое вчера пережидало шторм посреди моря, чтобы войти в порт Ашдода.



Предполагается, что всего с корабля упало девять контейнеров. На данный момент в море найдены только четыре, а поиски остальных продолжаются.