



Серия взрывов на военном аэродроме под Минском

Сегодня, 26 февраля, на военном аэродроме "Мачулищи", находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Об этом сообщает BYPOL.



Сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от столицы Беларуси, произошло два взрыва. В результате были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.



По информации белорусской организации, в районе указанного аэродрома местные жители наблюдали большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.



Прямо сейчас активность в районе аэродрома сохраняется, окрестности патрулирует вертолёт, а на земле поиски проводит ОМОН.



Дополнено: ГАИ продолжает останавливать и проверять машины. Помимо багажников, также проверяют мобильные телефоны.



Отметимм, что именно с этого аэродрома часто происходит запуск российских самолетов МиГ, которые могут переносить ракеты "Кинжал".