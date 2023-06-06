Новости » Происшествия
цахал
06.06.2023 14:24 Алина Груднева

На базе "Цеелим" украдены десятки тысяч патронов к M16

В ночь на вторник, 6 июня, неизвестные украли с базы "Цеелим" на юге Израиля десятки тысяч патронов для M16.

Информацию об этом подтвердил представитель ЦАХАЛа.

"Сегодня утром было получено сообщение о краже боеприпасов с базы ЦАХАЛа на юге Израиля", — сказано в заявлении.

В Армии обороны Израиля отметили, что по факту кражи начато расследование.

Стоит отметить, что похожий случай произошел в прошлом году. Тогда офицеры МАГАВ под прикрытием арестовали подозреваемого в краже военной техники и боеприпасов с полигонов на базе "Цеелим".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы