



На базе "Цеелим" украдены десятки тысяч патронов к M16

В ночь на вторник, 6 июня, неизвестные украли с базы "Цеелим" на юге Израиля десятки тысяч патронов для M16.



Информацию об этом подтвердил представитель ЦАХАЛа.



"Сегодня утром было получено сообщение о краже боеприпасов с базы ЦАХАЛа на юге Израиля", — сказано в заявлении.



В Армии обороны Израиля отметили, что по факту кражи начато расследование.



Стоит отметить, что похожий случай произошел в прошлом году. Тогда офицеры МАГАВ под прикрытием арестовали подозреваемого в краже военной техники и боеприпасов с полигонов на базе "Цеелим".