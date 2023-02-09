



На базе ЦАХАЛа на юге Израиля пострадал солдат

В среду, 8 февраля, во время тренировки на военной базе на юге Израиля получил ранение боец ЦАХАЛа.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что военнослужащий получил тяжелое ранение после того, как пуля срикошетила ему в голову. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



"Его семье было передано сообщение. Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента. По окончании расследования его выводы будут переданы в военную прокуратуру для рассмотрения", - сказано в заявлении.