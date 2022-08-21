



На АЗС изъяли десятки тысяч литров контрафактного бензина

Полиция в рамках операции по борьбе с насилием и преступностью в арабском секторе изъяла 51 591 литр контрафактного топлива на 47 пиратских АЗС по всей стране.

Об этом сообщает Маарив.

Также изъяты 700 газовых баллонов, 200 емкостей с сжиженным углекислым газом, а также денежные средства.

По данным издания, в последние недели феномен заправок, где продается пиратское топливо, подвергая опасности общественность, исправность транспортных средств и окружающую среду, снова стал процветать.