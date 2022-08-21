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На АЗС изъяли десятки тысяч литров контрафактного бензина
21.08.2022 17:12 Алина Груднева

На АЗС изъяли десятки тысяч литров контрафактного бензина

Полиция в рамках операции по борьбе с насилием и преступностью в арабском секторе изъяла 51 591 литр контрафактного топлива на 47 пиратских АЗС по всей стране.

 
Об этом сообщает Маарив.
 
Также изъяты 700 газовых баллонов, 200 емкостей с сжиженным углекислым газом, а также денежные средства.
 
По данным издания, в последние недели феномен заправок, где продается пиратское топливо, подвергая опасности общественность, исправность транспортных средств и окружающую среду, снова стал процветать.

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