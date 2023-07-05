В Ираке украли израильтянку
Новости » Происшествия
На Аялон разошли костер: видео
05.07.2023 21:26 Алина Груднева

На Аялон разошли костер: видео

Вечером, 5 июля, демонстранты против правовой реформы умудрились разжечь костер на шоссе Аялон в Тель-Авиве.

В сети появилось соответствующее видео.

На митинг вышли несколько сотен демонстрантов, которые решили разжечь костер на шоссе.

На место происшествия прибыла конная полиция для разгона демонстрантов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru