



На Аялон разошли костер: видео

Вечером, 5 июля, демонстранты против правовой реформы умудрились разжечь костер на шоссе Аялон в Тель-Авиве.



В сети появилось соответствующее видео.



На митинг вышли несколько сотен демонстрантов, которые решили разжечь костер на шоссе.



На место происшествия прибыла конная полиция для разгона демонстрантов.



