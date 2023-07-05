На Аялон разошли костер: видео
Вечером, 5 июля, демонстранты против правовой реформы умудрились разжечь костер на шоссе Аялон в Тель-Авиве.
В сети появилось соответствующее видео.
На митинг вышли несколько сотен демонстрантов, которые решили разжечь костер на шоссе.
На место происшествия прибыла конная полиция для разгона демонстрантов.
מדורות, סוסים, איילון.— Restart Israel (@restart_israel) July 5, 2023
דמוקרטיה, או מרד! pic.twitter.com/d8ou3PygAV
גשר נעורים, מחלף בית ינאי— Tikva - תקווה (@YallaTikva) July 5, 2023
צילום: עומר ילין pic.twitter.com/P842I2NIqf