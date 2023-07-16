



На Аляске произошло сильное землетрясение, в регионе предупредили о цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе полуострова Аляска рано утром в воскресенье, сообщила Геологическая служба США (USGS). Это привело к предупреждению о цунами для близлежащих регионов.



Геологическая служба США снизила магнитуду землетрясения с начального значения 7,4 и изменила глубину землетрясения до 32,6 км с первоначальных 9,3 км.



Система предупреждения о цунами США выпустила предостережение для Южной Аляски, полуострова Аляска и районов Тихого океана, близких к землетрясению.