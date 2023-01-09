



На аэродроме "Энгельс-2" стало меньше боеспособных самолетов

На аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области РФ появились защитные барьеры и уменьшилось количество боеспособных самолетов.



Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает СтратКом ВСУ.



На спутниковых снимках, датированных 6 декабря, на аэродроме находились примерно 20 бомбардировщиков. По состоянию на 7 января, их количество уменьшилось до 6.



Сейчас на аэродроме "Энгельс-2" находятся бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которые Россия активно использует для запусков ракет по Украине. Также есть полуразобранный Ту-95, транспортный самолет и пассажирский Ту-154.



Спутник Planet Labs также зафиксировал, что рядом со взлетной полосой на аэродроме появились защитные барьеры. Они сделаны для защиты от обломков от предполагаемых взрывов.







