



На 11-летнего мальчика-аутиста напал педофил на курорте Тенерифе

11-летний мальчик-аутист стал жертвой сексуального домогательства на курорте Тенерифе.



Ребенок, предположительно уроженец Ирландии, играл с другими детьми в отеле в популярном курортном городе Коста-Адехе, когда на него было совершено нападение.



Во время происшествия подозреваемый запустил руки в брюки мальчика и схватил его за гениталии, сообщает The Sun.



Инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения и происходил на глазах у семьи ребенка, а один из родственников, как сообщается, прогнал мужчину.

Подозреваемого видели в окрестностях отеля в течение нескольких дней до этого.



Испанская полиция арестовала мужчину, который предстал перед судом на Тенерифе в связи с данным инцидентом.



Семья шокирована и потрясена случившимся. То, что было прекрасным семейным отдыхом, быстро превратилось в ад. Последние несколько дней их отпуска прошли между полицейским участком и зданием суда. Они хотят предупредить другие семьи, отдыхающие на Тенерифе, чтобы они всегда следили за своими детьми, потому что это произошло в одно мгновение.

