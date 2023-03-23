



Мюнхен не может отменить предстоящий концерт Роджера Уотерса

Несмотря на попытки мюнхенских законодателей отменить выступление Роджера Уотерса в немецком городе 21 мая из-за обвинений в антисемитизме и поддержке России в украинском конфликте, концерт состоится, сообщает Deutsche Presse-Agentur.



Официальные лица Мюнхена заявили в среду, что после расследования этого вопроса концерт не может быть остановлен по юридическим причинам. В городе заявили, что они не смогли расторгнуть договор.



Уотерс, бывший басист и вокалист Pink Floyd, пригрозил судебным иском , если его концерты в Германии будут отменены.



Франкфурт и Кельн также пытаются запретить Уотерсу выступать. Сообщается, что Франкфурт уже отменил концерт Уотера, и местные законодатели в других городах Германии работают над тем же.



Городской совет Франкфурта принял решение отменить концерт Уотерса 28 мая в конце февраля, сославшись на его давнюю поддержку BDS и его статус "одного из самых известных антисемитов в мире".



На прошлой неделе Уотерс отреагировал на возможную отмену концертов в Германии, заявив, что это было "неоправданным" посягательством на его свободу слова, сообщает NME .



"Мистер Уотерс поручил своим адвокатам немедленно принять все необходимые меры для отмены этого необоснованного решения. Это сделано для того, чтобы обеспечить защиту его фундаментального права человека на свободу слова и чтобы все, кто хочет увидеть его выступление, могли сделать это во Франкфурте, Мюнхене и в любом другом городе любой другой страны", — говорится в заявлении агента Уотерса Марка Фенвика.



В заявлении действия по отмене его концертов названы "неконституционными" и "необоснованными".



Официальные лица в Мюнхене заявили, что в связи с предстоящим концертом они вместо афиш разместят плакаты, осуждающие антисемитизм, призывающие к международному сотрудничеству в борьбе с ненавистью к евреям и поддерживающие право Израиля на существование. По данным DPA , также будут плакаты в поддержку Украины.



Мэр Мюнхена Дитер Райтер назвал "невыразимым и невыносимым" допустить проведение концерта музыканта, который, вероятно, распространяет антиизраильскую пропаганду и использовал на прошлых концертах антисемитские символы, такие как надувная свинья со звездой Давида на ней.