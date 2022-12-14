



Мятежи, поджоги, блокирование дорог: в Иордании пытаются свергнуть короля

По сообщениям в социальных сетях, в Иордании вспыхнули массовые протесты.



Пользователи социальных сетей пишут: “Иордания горит прямо в эти минуты: в Ракке, большом районе Иордании, где большинство жителей - палестинцы, горят правительственные учреждения, а также в городе А-Тафила и городе А-Маан из-за волны роста цен на топливо и финансовых трудностей в королевстве. Крупное восстание против короля Абдаллы и призывы к свержению режима... Иордания находится на перепутье. Два дня было тяжело, и вот наступил пик.





Дорога Джераш-Рабат-Амон закрыта.... крупное восстание в Иордании против короля и, возможно, они пытаются свергнуть режим в Хашимитском королевстве...... Акаба. Джераш. Ирбид. А-Тафила. Заркаа. Иордания горит, и звучат призывы сместить короля...“



ירדן בוערת עכשיו ברגעים אלה: אז רקא מחוז גדול בירדן שרוב התושבים פלסטינים שם שורפים מוסדות ממשלה וגם בעיר אל טפילה והעיר א-מעאן בגלל גל ההתיקרות של הדלק והקשיים הכספיים בממלכה .. מרד גדול נגד המלך עבדאללה וקריאות להפיל את המשטר .. ירדן בצומת דרכים קשה מזה יומיים והשיא עכשיו הגיע pic.twitter.com/UcsGj65PV7 — כל החדשות בזמן אמת 🟢Saher (@Saher95755738) December 14, 2022