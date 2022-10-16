



Мятеж в Тегеране: тюрьму Эвин обстреливают из минометов

Большой пожар вспыхнул в субботу в печально известной иранской тюрьме Эвин, известной тем, что в ней содержались политические заключенные, журналисты и иностранные граждане.



На опубликованных в сети видеороликах видно пламя и дым на месте происшествия в Тегеране, слышны выстрелы и взрывы.



Чиновник, которого цитируют государственные СМИ, заявил, что ситуация находится под контролем, но появились видеозаписи, показывающие, что после этого пожар не прекращается.



Иран уже несколько недель охвачен антиправительственными протестами.



Впервые они вспыхнули в прошлом месяце после смерти 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Официальные лица заявили, что она умерла от сердечного приступа, но ее семья оспорила это, заявив, что она была избита полицейскими.



Корреспондент Би-би-си Рана Рахимпур сказала, что пока неизвестно, связана ли ситуация в тюрьме с недавними демонстрациями.



"Но это вполне может быть связано, поскольку сотни протестующих были отправлены в Эвин", - сказала Рана.



Государственные СМИ предположили, что эти события не связаны, цитируя чиновника, который обвинил в пожаре "преступные элементы". По данным государственного издания IRNA, восемь человек получили ранения.



Выступая из тюрьмы, губернатор Тегерана сообщил государственному телевидению, что в крыле тюрьмы, где содержатся мелкие преступники, произошли беспорядки, и сейчас ситуация полностью под контролем.



На нескольких видео были слышны выстрелы и взрывы, а на других слышно, как люди за пределами тюрьмы скандируют "Смерть диктатору" — один из главных лозунгов антиправительственного протестного движения.



По сообщению персидской службы Би-би-си, на одном из видео были показаны предметы, выпущенные в тюрьму из-за пределов ее периметра, после чего раздался звук взрыва.



Возле тюрьмы собрались большие толпы, движение остановилось, и на территорию тюрьмы вошел спецназ.



Даже после того, как иранские СМИ заявили, что спокойствие было восстановлено, ситуация в тюрьме по-прежнему оставалась запутанной, сказала Касра Наджи из персидской службы Би-би-си. В социальных сетях продолжали появляться видеоролики, на которых видно, что огонь все еще горит, и звучат выстрелы.



По словам Касры, на других фотографиях показаны заключенные на крыше части тюрьмы, где содержатся политические заключенные и многие протестующие, арестованные за последние четыре недели.



Семьи некоторых заключенных сообщили Би-би-си, что не могут связаться со своими родственниками по телефону, что они обычно могут сделать, и что интернет-соединение вокруг тюрьмы, похоже, отключено.



Huge fires and shootings going an at #EvinPrison in Tehran. Evin is where the Islamic regime holds many political prisoners. We believe a huge massacre is happening. Please ACT! BE OUR VOICE! #مهسا_امینی #زندان_اوین pic.twitter.com/Hr5eLvfMp8 — mim (@blooderina_m) October 16, 2022

The infamous Evin prison in Tehran is on fire. Gunfire heard. This is big. pic.twitter.com/oC0coITH6B — Frida Ghitis (@FridaGhitis) October 15, 2022