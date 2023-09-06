



"Мы ничего не сделали". Подозреваемый в изнасиловании на Кипре прибыл в Израиль

Мы ничего не сделали. Подозреваемый в изнасиловании на Кипре приземлился в Израиле





Граждане Израиля, подозреваемые в изнасиловании британской туристки в Айя-Напа в беседах со знакомыми и членами семей утверждают одно - “ничего не было и быть не могло”. Это утверждение повторяет и шестой участник инцидента, который вчера, 5 сентября, приземлился в Израиле, после того как позавчера был освобожден из-под стражи.



"Я один из подозреваемых в изнасиловании на Кипре", - сказал он и поделился своей версией случившегося: "Мы ничего не делали - вообще ничего. Ни я, ни мои друзья". Позже он призвал правительство принять меры для освобождения своих друзей, которые все еще находятся в тюрьме на Кипре: "Мы - израильтяне, и мы просим правительство и президента вмешаться и освободить моих друзей - так же, как они вмешались четыре года назад и освободили заключенных израильтян".



Заявление, аналогичное заявлению молодого человека, прозвучало из уст адвоката двух подозреваемых Фаиза Саламы: "Если с одним из них что-то у нее и было, то не только с ее согласия, но и по ее просьбе".



Однако, судя по выводам и собранным следователями доказательствам, ситуация с подозреваемыми становится все более запутанной. Среди прочего, полиция утверждает, что двое из молодых людей изнасиловали туристку, а двое других снимали происходящее на видео и распространяли его. Кроме того, при осмотре комнаты молодых людей было обнаружено большое количество алкоголя, которым, по версии следователей, накачали молодую женщину с целью воспользоваться ее физическим и психическим состоянием, пока она была пьяна.