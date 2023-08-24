



Мужчину убило током в Неве-Илан



Ночью 24 августа 39-летнего мужчину убило током в банкетном зале в районе Неве-Илан. Удар током произошел во время работы на потолке здания, расположенного рядом с банкетным залом. Вызванные на место происшествия бригады MDA были вынуждены констатировать его смерть после реанимационных мероприятий.



"Мы увидели 40-летнего мужчину, лежащего без сознания, без дыхания и пульса, с признаками поражения электрическим током, - рассказывает парамедик MDA Итай Гиз. Мы провели расширенную и длительную сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, вынуждены были констатировать смерть".



Полиция начала расследование инцидента и заявила: "В ходе предварительного расследования, проведенного сотрудниками полиции Иерусалимского округа, выяснилось, что вчера вечером в связи с неисправностью кондиционера в зале проведения мероприятия был приглашен его сотрудник - техник по кондиционерам. Ближе к полуночи у сотрудников заведения возникли подозрения, поскольку они не заметили его ухода. Сотрудники заведения начали его искать, пока не обнаружили его лежащим на полу после того, как его, предположительно, ударило током. Вызванные на место происшествия медики были вынуждены констатировать его смерть. Сообщение о происшествии было передано следователям министерства труда, расследование обстоятельств инцидента продолжается".