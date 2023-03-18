



Мужчину не пустили в клуб в Тель-Авиве - он вернулся с автоматом Карло

30-летний житель Холона был арестован сегодня ночью (между пятницей и субботой) по подозрению в том, что пришел в один из клубов Тель-Авива с самодельным пистолетом-пулеметом типа "Карло" и угрожал людям, находившимся у входа в заведение.



Первоначальное расследование показало, что подозреваемый был ранее выведен из клуба охранниками, а затем вернулся в клуб вооруженным.



Сотрудники полиции Яффо, вызванные в клуб на улице Кибуц Галуйот, задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его на допрос. Подозреваемый известен полиции благодаря своему криминальному прошлому.