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Мужчина застрелен в Рахате
09.05.2023 19:40 Алина Груднева

Мужчина застрелен в Рахате

Вечером, 9 мая, в Рахате застрелили 25-летнего мужчину.

Очередная жертва насилия в арабском секторе идентифицирована как Адам Адель аль-Кетнани.

Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили раненого в критическом состоянии в медицинский центр "Сорока".

Уже в больнице врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование инцидента.

По данным организации "Инициативы Авраама", с начала года в результате насилия в арабском секторе убито уже 74 человека, из которых 66 были застрелены.

 

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