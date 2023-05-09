



Мужчина застрелен в Рахате

Вечером, 9 мая, в Рахате застрелили 25-летнего мужчину.



Очередная жертва насилия в арабском секторе идентифицирована как Адам Адель аль-Кетнани.



Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь и доставили раненого в критическом состоянии в медицинский центр "Сорока".



Уже в больнице врачи были вынуждены констатировать его смерть. Полиция начала расследование инцидента.



По данным организации "Инициативы Авраама", с начала года в результате насилия в арабском секторе убито уже 74 человека, из которых 66 были застрелены.



