



Мужчина заманил двух семиклассниц в сауну и надругался над ними

Две малолетние девочки рассказали, что отец их школьных знакомых заманил их в сауну и надругался над ними. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Однажды мужчина позвонил одной из семиклассниц и предложил ей и ее подруге поехать в сауну, где якобы находились его дети. Когда семиклассницы приехали на место, своих друзей они там не увидели. Россиянин напоил их алкоголем, в котором уже находился неизвестный препарат, и через некоторое время девочки перестали понимать, что происходит. Тогда мужчина воспользовался их беспомощным состоянием и попытался изнасиловать одну из них. Однако по неизвестным причинам надругаться над школьницей насильнику не удалось, и он «переключился» на вторую жертву.



После этого мужчина вызвал девочкам такси и пригрозил расправой, если они дадут случившемуся огласку. Спустя несколько дней насильник снова вышел на контакт с одной из школьниц и предложил ей деньги в обмен на молчание. Тогда девочка рассказала обо всем своей матери, и родители семиклассниц заявили о преступлении в полицию.