



Мужчина задушил любовницу и провел ночь в отеле с ее телом

Житель индийского штата Бихар Гаутам Сингх задушил любовницу в отеле, после чего провел ночь с телом, пишет The Times of India.



34-летний Бихар несколько месяцев назад познакомился с 44-летней замужней Рачной в интернете. Через некоторое время женщина предложила ему встретиться в отеле. Пара провела вместе две ночи, а затем Рачна собралась домой. Не захотевший отпускать любовницу мужчина в порыве гнева задушил ее и занялся сексом с телом.



На следующий день тело женщины было обнаружено, а уже к вечеру был нвйден и арестован убийца.



Рачна соврала мужу о том, куда она едет. Но накануне смерти она попросила у него помощи, написав, что любовник отказывается отпускать ее домой.