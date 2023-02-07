



Мужчина взял оплату с квартирантки сексом

Девушка обвинила хозяина квартиры, которую она снимает, в изнасиловании.



По данным РЕН ТВ, это произошло в ночь на 5 февраля в поселке Свердловский Московской области.



19-летняя квартирантка вместе с подругой сидела дома и выпивала. В пять часов утра к ним пришел владелец квартиры, заявив, что ему нужны запасные ключи.



Через какое-то время квартирантка вместе с мужчиной поехала к нему домой. Там она, по ее словам, выпила стакан водки и, почувствовав себя плохо, решила прилечь.



Из-за алкоголя девушка несколько раз проваливалась в сон. А под утро она проснулась из-за того, что хозяин квартиры насиловал ее.

О случившемся пострадавшая сообщила в правоохранительные органы. Хозяина квартиры задержали. Сейчас проводится проверка.