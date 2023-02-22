



Мужчина в “приступе гормональной ярости” проглотил банан в презервативе

34-летний американец был госпитализирован после того, как в “приступе гормональной ярости” проглотил банан, завернутый в презерватив. Пациент поступил в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Он не мог ничего есть и пить и он не испражнялся более суток.



Компьютерная томография показала, что тонкая кишка пациента заблокирована бананом, завернутым в презерватив.

В анамнезе пострадавшего значится депрессия , и он проглотил этот банан в “приступе гормональной ярости”, как написали об этом врачи.



Пациента срочно доставили в хирургическое отделение, где извлекли инородные предметы. Пациент утверждал, что не намеревался причинить себе вред и никогда не глотал посторонние предметы. Также он уверял, что не принимал наркотики или алкоголь.



Пострадавший был выписан через три дня и вернулся к своей обычной жизни. Врачи прописали ему диету с низким содержанием клетчатки. Дефекация пациента полностью восстановилась, он смог вернуться к своему обычному образу жизни.

