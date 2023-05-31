



Мужчина в Петах-Тикве сбил и ранил ножом человека, который “околдовал его дочь”

40-летний житель Петах-Тиквы был арестован израильской полицией по подозрению в том, что он сбил на своей машине другого мужчину, а затем ударил его ножом, так как думал, что пострадавший “наложил заклятие на его дочь”. Во вторник по окончании полицейского расследования задержанному было предъявлено обвинение в районном суде Лода за нанесение серьезных травм при отягчающих обстоятельствах.



Полиция Петах-Тиквы начала расследование около полутора недель назад после получения сообщения о велосипедисте, сбитом автомобилем. Подозрения в том, что инцидент был нападением, возросли после того, как были обнаружены колотые раны на животе жертвы. Затем полиция арестовала подозреваемого в Петах-Тикве. В ходе расследования выяснилось, что мужчина решил, что потерпевший “околдовал” его дочь, “наложив на нее заклятие”. В ответ подозреваемый купил в магазине в Петах-Тикве нож, а затем попытался узнать адрес жертвы, представившись эмиссаром раввина.



Наконец, подозреваемый опознал потерпевшего, едущего на велосипеде, умышленно совершил наезд и нанес ему ножевые ранения.



Злоумышленник был арестован следователями отдела по расследованию преступлений полиции Петах-Тиквы, и его содержание под стражей было продлено в соответствии с запросом следствия.