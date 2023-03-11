



Мужчина в неадекватном состоянии попытался проникнуть в мавзолей Ленина

Мужчина попытался проникнуть в мавзолей Ленина в центре столицы в субботу, 11 марта. Его оперативно задержали правоохранители.



"В субботу около 09:30 по московскому времени мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи. Он был задержан и передан медикам", – передает ТАСС сообщение силовых структур.



Уточняется, что у мужчины могут быть проблемы с психикой.



