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Мужчина в неадекватном состоянии попытался проникнуть в мавзолей Ленина
11.03.2023 17:21 Ирина Демьянова

Мужчина в неадекватном состоянии попытался проникнуть в мавзолей Ленина

Мужчина попытался проникнуть в мавзолей Ленина в центре столицы в субботу, 11 марта. Его оперативно задержали правоохранители.

"В субботу около 09:30 по московскому времени мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи. Он был задержан и передан медикам", – передает ТАСС сообщение силовых структур.

Уточняется, что у мужчины могут быть проблемы с психикой.

 

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