



Мужчина умер через несколько часов после вакцинации от COVID

В Израиле скончался 30-летний мужчина через несколько часов после получения вакцины от коронавируса.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



По данным минздрава, это произошло в пятницу, 6 января. Мужчина прибыл в клинику Бялик в Нес-Ционе и пожаловался на плохое самочувствие, после чего потерял сознание.



Персонал начал сердечно-легочную реанимацию. Усилия врачей не принесли никаких результатов. Они были вынуждены констатировать смерть пациента. Причина устанавливается.

