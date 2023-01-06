Мужчина умер через несколько часов после вакцинации от COVID
В Израиле скончался 30-летний мужчина через несколько часов после получения вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает министерство здравоохранения.
По данным минздрава, это произошло в пятницу, 6 января. Мужчина прибыл в клинику Бялик в Нес-Ционе и пожаловался на плохое самочувствие, после чего потерял сознание.
Персонал начал сердечно-легочную реанимацию. Усилия врачей не принесли никаких результатов. Они были вынуждены констатировать смерть пациента. Причина устанавливается.