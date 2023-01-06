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Мужчина умер через несколько часов после вакцинации от COVID
06.01.2023 13:38 Алина Груднева

Мужчина умер через несколько часов после вакцинации от COVID

В Израиле скончался 30-летний мужчина через несколько часов после получения вакцины от коронавируса. 

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным минздрава, это произошло в пятницу, 6 января. Мужчина прибыл в клинику Бялик в Нес-Ционе и пожаловался на плохое самочувствие, после чего потерял сознание.

Персонал начал сердечно-легочную реанимацию. Усилия врачей не принесли никаких результатов. Они были вынуждены констатировать смерть пациента. Причина устанавливается.
 

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