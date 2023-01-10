



Мужчина с хронической астмой проиграл суд по делу о мобилизации

Житель Курганской области подал в суд иск, полагая, что хроническая бронхиальная астма, которой он болеет, является основанием для отмены решения по частичной мобилизации. Информация об этом деле опубликована на сайте Куртамышского районного суда.



“Административные исковые требования С. к ФКУ “Военный комиссариат Курганской области” об отмене решения о мобилизации и отправке в действующую армию оставить без удовлетворения”, – говорится в заключении суда. Суд установил, что на момент получения повестки мужчина числился на учете с категорией Б, что служит достаточным основанием для мобилизации.



На судебном заседании представитель истца заявил, что у мобилизованного есть медицинские справки о заболевании из районной больницы и Курганской областной больницы.



Однако, “ввиду непредставления истцом в военный комиссариат документов, подтверждающих наличие жалоб на состояние здоровья, у военного комиссариата отсутствовала обязанность проведения военно-врачебной экспертизы и определения годности к военной службе по состоянию здоровья”, – говорится в постановлении суда.



Поэтому после получения повестки 26 сентября уже 1 октября 2022 года мужчина был призван в армию. Однако, истец не сдается и подал апелляцию на обжалование решения в областной суд.