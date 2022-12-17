



Мужчина развращал школьниц ВКонтакте

опал под 17 уголовных дел за действия сексуального характера в отношении малолетних, развратные действия в отношении несовершеннолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов. В числе его жертв оказалась семиклассница из Воронежской области. Об этом журналисту «Вести Воронеж» рассказал собственный источник в субботу, 17 декабря.



По данным источника, 59-летний житель Челябинской области с 2018 по 2021 год знакомился с маленькими девочками во «ВКонтакте» и развращал их.

Его жертвами стали школьницы из Перми, Свердловской, Курской, Саратовской, Ивановской, Иркутской, Московской областей, Алтайского края, Твери, Краснодара, Республики Коми.



Самой маленькой девочке, получившей от мужчины развратные сообщения, – 11 лет, она учится в четвёртом классе. Школьнице из Воронежской области, ставшей жертвой извращенца – 14 лет.