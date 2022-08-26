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Мужчина, раненый в Лоде, скончался в больнице от ран
26.08.2022 15:45 Евгения Маркова

Мужчина, раненый в Лоде, скончался в больнице от ран

Жертва, которую новостной сайт Ynet идентифицировал как 52-летнего жителя Лода Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гурион в Лоде.

Скорая помощь доставила его в медицинский центр Шамир в критическом состоянии. Вскоре после прибытия в больницу, врачи констатировали смерть пострадавшего.

Полицейские обследуют район в поисках подозреваемых.

В сообщении также говорится, что брат жертвы был убит два года назад при аналогичных обстоятельствах.
 

 

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