Мужчина, раненый в Лоде, скончался в больнице от ран
Жертва, которую новостной сайт Ynet идентифицировал как 52-летнего жителя Лода Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гурион в Лоде.
Скорая помощь доставила его в медицинский центр Шамир в критическом состоянии. Вскоре после прибытия в больницу, врачи констатировали смерть пострадавшего.
Полицейские обследуют район в поисках подозреваемых.
В сообщении также говорится, что брат жертвы был убит два года назад при аналогичных обстоятельствах.