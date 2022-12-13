



Мужчина проник в дом соседки и изнасиловал спящую девушку

В Лондоне мужчина проник в дом соседки и начал ее насиловать, сообщает газета Independent.



35-летний Абель Махари проник в дом 20-летней девушки, которая жила по соседству, и увидел, что она спит. Махари решил воспользоваться ситуацией и начал насиловать свою жертву. Девушка в ужасе проснулась и закричала, а преступник бросился бежать.



Пострадавшая позвонила в полицию, и насильника задержали. Девушка объяснила, что увидела убегающего Махари около дома и поняла, что это ее сосед.

Мужчину арестовали. В содеянном он признался и получил четыре года и три месяца лишения свободы.



Пострадавшая говорит, что после инцидента начала испытывать страх и боится выходить на улицу. Теперь, по словам женщины, даже дома она не чувствует себя в безопасности.