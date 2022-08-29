



Мужчина попался на попытке пронести телефон в тюрьму Эшель

В понедельник, 29 августа, 49-летний житель Хеврона был арестован при попытке передать сотовый телефон в тюрьму Эшель.

По версии следствия, он попросил охранника пронести устройство в обмен на денежное вознаграждение.

Надзиратель доложил об этом начальству. В назначенное время мужчина выдал охраннику для передачи заключенному сотовый телефон, зарядное устройство и 10 тысяч шекелей. Его задержали.

"Это серьезный случай попытки подкупа государственного служащего. Было проведено тщательное и всестороннее расследование", - сообщил майор Йоав Сабах.