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Мужчина попался на попытке пронести телефон в тюрьму Эшель
29.08.2022 19:08 Алина Груднева

Мужчина попался на попытке пронести телефон в тюрьму Эшель

В понедельник, 29 августа, 49-летний житель Хеврона был арестован при попытке передать сотовый телефон в тюрьму Эшель.

 
По версии следствия, он попросил охранника пронести устройство в обмен на денежное вознаграждение.
 
Надзиратель доложил об этом начальству. В назначенное время мужчина выдал охраннику для передачи заключенному сотовый телефон, зарядное устройство и 10 тысяч шекелей. Его задержали.
 
"Это серьезный случай попытки подкупа государственного служащего. Было проведено тщательное и всестороннее расследование", - сообщил майор Йоав Сабах.

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