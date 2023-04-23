



Мужчина, получивший огнестрельное ранение в Яффо, скончался в больнице

В воскресенье полиция сообщила, что мужчина скончался от полученных ран после выстрела в Яффо.



По сообщениям еврейских СМИ, 19-летний Хашем Хамиди получил огнестрельное ранение в субботу вечером, после чего его доставили в медицинский центр Вольфсон, где он скончался на следующий день от полученных ран.



Вскоре после этого был задержан 20-летний подозреваемый. Полиция обратилась в окружной суд Тель-Авива с просьбой продлить срок содержания под стражей предполагаемого стрелка в воскресенье.



Согласно предварительному расследованию, Хамиди ехал на велосипеде, когда его застрелили. Расследование инцидента продолжается.



По данным наблюдательного органа "Инициативы Авраама", Хамиди стал 57-м арабом в Израиле, убитым в результате применения огнестрельного оружия с начала года.



В последние годы в арабских общинах наблюдается нарастающая волна насилия. Насилие включает в себя семейные распри, мафиозные войны за территорию и насилие в отношении женщин. Некоторые винят полицию, которая, по их словам, не смогла подавить организованную преступность и в основном закрывает глаза на насилие.