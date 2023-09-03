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Мужчина погиб в сгоревшем трейлере в Герцлии | Фото: MADA
03.09.2023 07:02 Аркадий Бочаровский

Мужчина погиб в сгоревшем трейлере в Герцлии


Вечером 2 сентября в трейлере, загоревшемся в  парке в Герцлии, погиб 40-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия бригады MDA обнаружили, что мужчина не подает признаков жизни, и были вынуждены констатировать его смерть.

Медик MDA Иссахар Вайс и парамедик MDA Идан Шина рассказали: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели пламя и дым, вырывающиеся из трейлера в сельскохозяйственной зоне, подойти ближе не было возможности, и мы дождались окончания пожарных работ, из трейлера был извлечен мужчина около 40 лет без признаков жизни".
 
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия, тело погибшего будет передано для обследования и лечения в Национальный институт судебной медицины. На место пожара также прибыли судебно-медицинские эксперты и пожарные, которые приступили к тушению пожара.
 

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