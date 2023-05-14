



Мужчина погиб в результате нападения акулы в Южной Австралии

Власти разыскивают 46-летнего серфера, который, вероятно, погиб после нападения акулы на западном побережье полуострова Эйр в Южной Австралии .



"Считается, что мужчина погиб в результате нападения акулы", — говорится в заявлении полиции с уточнением, что он был единственным человеком, подвергшимся нападению.



Мужчина из Эллистона занимался серфингом на пляже Уокерс-Рокс в Большой Австралийской бухте, когда на него напали в 30–50 метрах от берега.

Полиция и парамедики были вызваны на пляж примерно в 7 км к северу от Эллистона после 10 часов утра (по местному времени) в субботу.



Австралийская радиовещательная корпорация сообщила, что более полудюжины лодок и гидроциклов были задействованы в поисках "известного" местного жителя, где его в последний раз видели.



По данным властей, в то время поблизости находились еще не менее 16 человек, и некоторые из них были свидетелями нападения.



"Очевидно, что в воде было несколько человек, и, насколько я могу судить, были свидетели, которые видели доказательства нападения. Это было довольно близко к берегу, я думаю", — сказал руководитель подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Тревлин Смит.



По словам Смита, доску для серфинга мужчины нашли.



Смит добавил, что все население будет шокировано и опустошено этим инцидентом, поскольку "акулы не нападали здесь, на этой береговой линии, уже более 20 лет".



Эллистон с населением около 1000 человек известен своей изрезанной береговой линией и популярными местами для серфинга.

