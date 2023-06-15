



Мужчина из Реховота умер через месяц после того, как его жена была убита ракетой

Сергей Аврамян, чья жена погибла, когда ракета, выпущенная из Газы, попала в их дом в Реховоте в прошлом месяце, скончался в четверг в возрасте 86 лет.

Члены семьи рассказали, что, хотя Сергей получил лишь легкие ранения в результате ракетного обстрела, его физическое и психическое состояние быстро ухудшилось в течение нескольких недель после смерти его жены.



“Я думаю, что то, что случилось с бабушкой, повлияло на него психологически, — сказал внук пары Адам Торосян новостному сайту Walla. - Сейчас тяжело [для семьи] из-за всего, что произошло одно за другим. После того, что случилось с бабушкой, состояние дедушки ухудшилось. Он был очень опечален, когда ее убили”.



82-летняя Инга была убита в середине мая ракетой, выпущенной палестинским Исламским джихадом во время вспышки между Израилем и Газой, известной как операция “Щит и стрела”.



Она ухаживала за Сергеем, у которого была ограниченная подвижность, поскольку в автокатастрофе он был частично парализован и ему ампутировали ногу. Инга погибла, когда пыталась помочь Сергею добраться до укрытия после того, как сработала сирена воздушной тревоги.



Пара иммигрировала в Израиль из Армении 30 лет назад, у них двое детей и пятеро внуков. Они были женаты более 50 лет.



Вскоре после того, как Ингу убили, ее внук Артур сказал, что супруги были очень привязаны друг к другу.



“Я не знаю, что мой дедушка будет делать без нее, — сказал Артур в новостях 12 каналу в прошлом месяце. - Он общался только с ней. Она была всей его жизнью. Между ними была любовь, которую не каждый день увидишь“.

