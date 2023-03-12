



Мужчина из Флориды пытался застрелить жильца, уснувшего в постели его дочери

Полиция Кейп-Корал, штат Флорида, отреагировала на звонок о том, что Дуэйн Виктор Миллер, 44-летний житель этого района, застрелил двух человек в своем доме через дверь спальни, сообщают местные источники новостей.



Миллер позвонил в полицию, чтобы сообщить, что его сосед по квартире был голым в спальне его дочери-подростка. По данным местного источника новостей KKTV, жертвы – пара, арендовавшая комнату у Миллера, а также сам Миллер ранее в тот вечер были пьяны.



Сообщается, что мужчина вошел в спальню подростка и попытался заснуть рядом с ней в обнаженном виде. “Как только девочка-подросток поняла, что рядом с ней спит обнаженный мужчина, она пошла к Миллеру, чтобы сообщить ему о случившемся; она не утверждала, что против нее было совершено преступление”, — сообщила полиция Fox News.



Жена соседа по комнате разбудила его, чтобы сообщить, что он не спит в своей спальне, сообщает KKTV. Сообщается, когда сосед по комнате и жена вернулись в свою спальню, Миллер, крикнул “Я убью тебя”, пытаясь войти в запертую спальню.



По данным Fox News, не сумев войти, Миллер три или четыре раза выстрелил из пистолета.



О пострадавших в результате инцидента не сообщается.



Миллер был обвинен в нападении с применением смертоносного оружия при отягчающих обстоятельствах и стрельбе по жилому дому, сообщает KKTV.



“Они приятные люди, поэтому у нас никогда не было проблем. То, что случилось с его дочерью и всем остальным… это немного тревожно. Я даже не знала, что они снимают комнату в этом доме», — сказала NBC2 News соседка Моника Тейлор.







