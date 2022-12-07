



Мужчина из центра Израиля обвиняется в том, что насиловал дочь с 4 лет

Прокуратура предъявила обвинение 44-летнему обвиняемому из центральной части Израиля за "насильственные преступления, которые он неоднократно совершал" в течение двух лет против собственной дочери, начиная с 4-летнего возраста.



В ходатайстве о заключении под стражу до окончания разбирательства указано, что обвиняемый совершал преступления, когда дома находились другие члены семьи: "Этот факт показывает, что он не мог контролировать свои импульсы и действия, и он не щадил свою дочь - он превратил ее в инструмент для удовлетворения своих сексуальных потребностей".